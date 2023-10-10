В организации не нашли техническое решение, которое позволило бы российским командам вернуться к соревнованиям.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) отказался от ранее принятого решения вернуть российские молодежные сборные U-17 к международным соревнованиям, пишет AP.

Исполнительный комитет УЕФА рассмотрел вопрос о включении России в мужские и женские молодежные соревнования и принял решение, что страна все же не будет допущена к участию в отборочных играх Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Отмечается, что "пункт повестки дня был снят, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Решение о смягчении политики в отношении российских спортсменов спровоцировало раскол в исполнительном комитете УЕФА. По крайней мере 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды будут продолжать отказываться от игр, в которых участвует Россия.

Видео дня

Допуск российских молодежных сборных к турнирам ФИФА и УЕФА - это надо знать

26 сентября в УЕФА приняли решение о возвращении российских молодежных сборных к соревнованиям. 4 октября ФИФА также сообщила, что решила разрешить участие в соревнованиях сборных России U-17.

В Украинской ассоциации футбола осудили решение Европейского футбольного союза вернуть к соревнованиям команды страны-террориста. Также Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ. Кроме этого, Украина требовала отмены решений ФИФА и УЕФА как ограничивающих права украинских детей, которых "Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденными, изнасилованнымм или убитымм".

Вас также могут заинтересовать новости: