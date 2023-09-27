УАФ будет бойкотировать турниры с участием представителей страны-террориста.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на планы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить к международным турнирам российские сборные до 17 лет.

В пресс-релизе организации говорится, что украинские команды будут бойкотировать соревнования с участием представителей страны-агрессора.

Также УАФ призвала другие ассоциации поддержать бойкот.

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"УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ.

Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений по постепенному возвращению команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, является безосновательным и таким, что толерантно относится к российской агрессивной политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, в УЕФА накануне заявили, что организация планирует уже в этом сезоне вернуть российские сборные до 17 лет в международные соревнования. Президент организации Александер Чеферин подчеркнул, что "запрет детям участвовать в турнирах УЕФА нарушает целостное развитие, а также дискриминирует их".

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