Пока речь о возвращении в международные турниры команд U17.

Во вторник, 26 сентября, на Кипре прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА, в ходе которого чиновники подготовили почву для возвращения российских команд в международные соревнования.

Уже в этом сезоне российские команды U17 могут вернуться в турниры под эгидой УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

"УЕФА был первым спортивным органом, который отреагировал на войну в Украине и предпринял решительные действия в феврале 2022 года: отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил запланированные в россии мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Суперкубок УЕФА в Казани, а также расторг спонсорский контракт с "Газпромом".

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Однако УЕФА также осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать месседжи мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе.

По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории россии", - говорится в сообщении.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение организации вернуть российские сборные к соревнованиям.

"Отстранение российских взрослых команд отражает обязательство УЕФА противостоять насилию и агрессии. "Мы полны решимости придерживаться такой позиции, пока не закончится война и не возобновится мир. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их", - заявил Чеферин.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Союз европейских футбольных ассоциаций исключил клубы страны-агрессора из еврокубков, а также отстранил от участия в международных турнирах российские сборные всех возрастов.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин завлял, что представителей страны-агрессора не будет в турнирах под эгидой этой организации до завершения войны в Украине. Однако недавно УЕФА впервые с начала войны назначил российских судей на матч Лиги наций.

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