Также Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ.

Министерство молодежи и спорта Украины требует отмены решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске россиян к международным соревнованиям.

В опубликованном Министерством заявлении отмечается, что из Украины было похищено и вывезено в Россию по меньшей мере 19 тысяч детей. Кроме того, российскими военными разрушены 2767 учебных заведений в Украине, также пострадали 344 спортивных объектов, 95 из которых разрушены полностью или уничтожены частично.

В Минмолодежьспорта отмечают, что оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей "не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни".

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В частности, с начала полномасштабного вторжения Россия убила в Украине 504 ребенка, а еще 1129 детей - получили ранения из-за российской агрессии. Кроме того, уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

"Агрессивная Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время UEFA и FIFA возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно", - сказано в заявлении.

Следовательно, Украина требует отмены решений FIFA и UEFA, как ограничивающих права украинских детей, которых "Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым".

Также Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам UEFA с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ. Напоминается, что официально о таком бойкоте уже заявили Ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран - Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония - заявили, что ждут дальнейших объяснений от UEFA.

"Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность", - заявили в ведомстве.

Министерство призвало FIFA и UEFA противостоять насилию и агрессии со стороны РФ и отметили, что Украина будет "решительно отстаивать эту позицию", пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте.

Россию возвращают в международный футбол

Как сообщал УНИАН, УЕФА допустил российские юношеские сборные к международным турнирам. После этого ряд европейских стран заявили, что будут бойкотировать матчи против российских команд.

4 октября ФИФА также сообщила, что решила разрешить участие в соревнованиях сборным России U-17. Российские команды будут играть под названием "Футбольный союз России", а не "Россия".

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