Юниорские сборные страны-террориста могут выступить на чемпионате мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует повторить опыт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и смягчить санкции в отношении России.

По информации Sky Sports, организация планирует допустить к чемпионату мира юношеские сборные страны-террориста.

"ФИФА планирует допустить сборные России на чемпионаты мира U-17. Это произойдет в случае, если российские национальные команды пройдут отбор через Евро, к которым Россию допустил УЕФА", - сообщает журналист Роб Харрис.

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Напомним, ранее УЕФА допустил российские юношеские сборные к международным турнирам. Свое решение футбольные чиновники мотивировали тем, что "дети не должны отвечать за поступки, которые совершают взрослые".

Взрослые сборные и клубы страны-агрессора по-прежнему отстранены от участия в международных футбольных турнирах.

Добавим, что после официального возвращения юниорских российских сборных в международный футбол ряд европейских стран заявили, что не будут играть против команд страны-террориста.

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