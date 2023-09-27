Английские, латвийские и польские команды не будут играть против сборных России.

Во вторник, 26 сентября, состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, в ходе которого чиновники приняли решение вернуть российские сборные U-17 в международные соревнования.

В ответ на это решение Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что несмотря на решение УЕФА, не изменит свою позицию и будет бойкотировать матчи против российских команд.

"Мы не поддерживаем позицию по возвращению России к соревнованиям УЕФА младших возрастов, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против России", - говорится в заявлении FA.

Позже на решение УЕФА отреагировали и в Украинской ассоции футбола. В УАФ осудили решение Европейского футбольного союза вернуть в соревнования команды страны-террориста и заявили, что Украина будет бойкотировать все турниры, в которых будут выступать российские команды. Также УАФ призвала другие ассоциации присоединиться к бойкоту.

Примеру Украины и Англии уже последовали Польша и Латвия.

Заявление президент Польского футбольного союза Цезария Кулеши:

"Я был удивлен заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут против них играть. Это единственное верное решение в данной ситуации", - написал Кулеша в Твиттере.

Заявление Федерации футбола Латвии:

"Федерация футбола Латвии подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит жесткой позиции федерации относительно войны, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине.

Федерация еще раз подтверждает, что есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также Федерация полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, касающиеся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", - говорится в заявлении организации.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а также отстранил от участия в международных турнирах сборные старны-агрессора всех возрастов.

Президент УЕФА Александер Чеферин в своем недавнем интервью заявлял, что Россия будет отстранена от участия в международных футбольных турнирах до завершения войны в Украине. Решение Исполкома УЕФА вернуть российские команды до 17 лет Чеферин мотивировал тем, что "дети не должны упускать возможность играть в футбол из-за действий взрослых".

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