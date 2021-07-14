Это взятие ворот вошло в историю как рекордное.

УЕФА по итогам голосования болельщиков выбрал лучший гол чемпионата Европы-2020. Победителем в этой номинации стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик, который исполнил точный удар с центра поля.

Это красивое взятие ворот произошло в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии.

Форвард немецкого "Байера" забил с 45,5 метра - это самое дальнее расстояние, с которого забивали гол на всех чемпионатах Европы - по меньшей мере с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).

В список претендентов также включили гол лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который эффектно поразил ворота нидерландской сборной.

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Евро-2020: итоги

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.

Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.

Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.

142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).

На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Лучшим бомбардиром турнира стал Криштиану Роналду, который опередил Патрика Шика по дополнительному показателю.

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Автор: Артем Будрин