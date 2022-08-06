Штраф 50 000 евро и частичное закрытие трибун в следующем домашнем матче еврокубков - такое наказание для стамбульского клуба.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал турецкий "Фенербахче" за поведение болельщиков в домашнем матче ЛЧ против "Динамо" (1:2).

Об этом информирует сайт УЕФА.

Турецкие болельщики кричали на стадионе Стамбула: "Владимир Путин". Комитет УЕФА предупредил "Фенербахче" и принял карательные меры: штраф 50 000 евро и частичное закрытие трибун в следующем домашнем матче еврокубков.

Официальная причина от УЕФА - "бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы".

Ранее другая группа фанатов "Фенербахче" осудила действия хулиганов, которые кричали фамилию президента рф. Также болельщики стамбульского клуба опозорились, когда решили "атаковать" страницы киевского "Динамо" в соцсетях.

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