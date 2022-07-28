Болельщики "Фенербахче" хотели отомстить "Динамо" за поражение, но потерпели очередное фиаско.

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" обыграло "Фенербахче" в ответной игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов и выбили турецкий клуб с турнира.

Болельщики "Фенербахче" решили отомстить киевлянам, заспамив страницу "Динамо" в соцсетях, но лишь опозорились еще больше, спутав аккаунты киевского и московского клубов, сообщает Твиттер-аккаунт "Zorya Londonsk".

Стоит отметить, что подобным образом турецкие болельщики пытались "уколоть" игроков "Динамо" и во время матча с "Фенербахче". На 57-й минуте встречи они начали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Однако, своими действиями они лишь вызвали негодование своих соотечественников, которые назвали их действия позорными и мировой общественности, осудившей этот поступок.

Кроме того, фанаты "Фенербахче" создали серьезные проблемы для своего клуба, поскольку инцидент со скандированием имя кровавого диктатора Кремля вызвал большой резонанс и УЕФА начал расследование по факту поведения турецких болельщиков.

Таким образом, футбольный клуб "Фенербахче" может понести серьезное наказание за действия их фанатов. Турецкие СМИ сообщают, что стамбульскому клубу грозит, как минимум, серьезный штраф. Возможны также варианты с дисквалификацией стадиона и отстранения от участия в еврокубках в этом сезоне.

Напомним, киевское "Динамо" одержало победу над "Фенербахче" в Стамбуле и сыграет в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма". Турецкий клуб же сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы против "Словацко" из Чехии.

Вас также могут заинтересовать новости: