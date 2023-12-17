"Ливерпуль" потерял лидерство в чемпионате Англии.

В воскресенье, 17 декабря, состоялся центральный поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась вничью.

Команды не сумели открыть счет в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у "Манчестер Юнайтед" по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

В компенсированное ко второму тайму время "красные дьяволы" остались в меньшинстве - красную карточку получил португальский защитник Диогу Далот.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гомес, 61), Эндо, Гравенберх (Гакпо, 61), Салах, Нуньес (Эллиотт, 78), Диас (Джонс, 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Эванс, Варан, Шоу, Мейну (Межбри, 82), Амрабат, Антони (Пельистри, 82), Мактоминей, Гарначо (Рашфорд, 71), Хейлунд

Предупреждения: Нуньес (21), Эндо (45+2) - Мейну (27), Амрабат (35), Шоу (88), Рашфорд (90+2), Далот (90+4)

Удаление: Далот (90+4)

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 38 баллами занимает второе место.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Вест Хэма", а "Ливерпуль" встретится с лондонским "Арсеналом".

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