Руслан Малиновский заработал третью желтую карточку и получил один матч дисквалификации.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь "сине-желтым" в поединке следующего тура квалификации Евро-2024.

Опытный полузащитник получил желтую карточку в поединке 7-го тура против Северной Македонии, которая стала для него третьей в рамках текущего отбора на ЧЕ-2024. Таким образом, из-за перебора "горчичников" Малиновский будет отбывать один матч дисквалификации.

Напомним, поединок против Северной Македонии подопечные Сергея Реброва выиграли со счетом 2:0. Руслан Малиновский начинал эту игру на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте. Желтую карточку он заработал спустя всего минуту пребывания на поле. Результативными действиями Руслан в этой игре не отличился.

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Против Мальты национальная сборная Украины сыграет 17 октября.

Добавим, что за шесть сыгранных матчей в рамках отборочного турнира Евро-2024 команда Сергея Реброва набрала 10 очков и занимает третье место в группе C. На первом месте идет Аннлия (13 очков), второе место у Италии (10 очков). Северная Македония набрала 7 очков и занимает четвертую позицию. Мальта (0 очков) - последняя.

В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые займут первое и второе места в отборочных группах.

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