Вадим Гутцайт / фото facebook.com/vgytzait

Накануне стало известно, что новый сезон чемпионата Украины по футболу среди команд украинской Премьер лиги стартует 23 августа.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проходить матчи УПЛ в условиях войны, а также о мерах безопасности на случай воздушной тревоги.

"Матчи будут проходить без зрителей. Решение было принято вместе с президентом и премьер-министром Украины. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть хранилище, чтобы все было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией там МЧС. Это сложно, но можно так проводить внутренние чемпионаты. Безопасность – это главное.

УАФ отрабатывает эти моменты со всеми регионами, где есть возможность проводить матчи. Они будут проходить только там, где есть хранилище и где можно спрятаться. Они отработают все моменты безопасности, только тогда там будут проходить матчи. У нас будет 5-7 минут, нужно, чтобы за это время все были в хранилище. А когда мы победим, тогда на трибунах будет и 20, и 50, и 60 тысяч болельщиков", - приводит слова Гутцайта телеканал "Київ".

Также Вадим Гутцайт рассказал, сколько обьектов спортивной инфраструктуры были разрушены оккупантами. Министр спорта заверил, что все разрушенные обьекты будут восстановлены.

"Разрушены 111 спортивных объектов. Это и Дворцы спорта, и бассейны, и футбольные поля, и легкоатлетические манежи. Более чем на 160 миллионов долларов разрушены. Но после победы мы построим еще больше", – сказал Гутцайт.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 139-й день.

Из-за развязанной РФ войны, прошлый чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

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