Вадим Гутцайт рассказал о мерах безопасности в случае воздушной тревоги.

Накануне стало известно, что новый сезон чемпионата Украины по футболу среди команд украинской Премьер лиги стартует 23 августа.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проходить матчи УПЛ в условиях войны, а также о мерах безопасности на случай воздушной тревоги.

"Матчи будут проходить без зрителей. Решение было принято вместе с президентом и премьер-министром Украины. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть хранилище, чтобы все было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией там МЧС. Это сложно, но можно так проводить внутренние чемпионаты. Безопасность – это главное.

УАФ отрабатывает эти моменты со всеми регионами, где есть возможность проводить матчи. Они будут проходить только там, где есть хранилище и где можно спрятаться. Они отработают все моменты безопасности, только тогда там будут проходить матчи. У нас будет 5-7 минут, нужно, чтобы за это время все были в хранилище. А когда мы победим, тогда на трибунах будет и 20, и 50, и 60 тысяч болельщиков", - приводит слова Гутцайта телеканал "Київ".

Также Вадим Гутцайт рассказал, сколько обьектов спортивной инфраструктуры были разрушены оккупантами. Министр спорта заверил, что все разрушенные обьекты будут восстановлены.

"Разрушены 111 спортивных объектов. Это и Дворцы спорта, и бассейны, и футбольные поля, и легкоатлетические манежи. Более чем на 160 миллионов долларов разрушены. Но после победы мы построим еще больше", – сказал Гутцайт.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 139-й день.

Из-за развязанной РФ войны, прошлый чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров).

Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

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