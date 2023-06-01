Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитра в финале Лиги Европы.

В среду, 31 мая, римская "Рома" потерпела поражение в финале Лиги Европы против "Севильи".

Главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью после игры угодил в очередной скандал. Именитый португальский специалист не сдержал свои эмоции после поражения в финале и подверг критике главного арбитра встречи Энтони Тейлора.

Моуринью дождался англичанина на стоянке и назвал позором его работу в финальном матче Лиги Европы.

"Ты йо** ный позор, это йо** ный позор", - прокричал Тейлору Моуринью несколько раз.

Также Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитра и в интервью Sky Sport Italia.

"Это была яркая и напряженная мужская игра, но судейство выглядело так, словно главный арбитром был испанцем. Постоянно все было желтым, желтым, желтым.

Энтони Тейлор должен был показывать Ламеле вторую желтую карточку, но не сделал этого. Затем Ламела реализовал свой удар в послематчевой серии. Это несправедливо", - сказал Моуринью.

Напомним, "Рома" проиграла "Севильи" в финале Лиги Европы в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1.

Жозе Моуринью остался недовольным работой арбитра встречи Энтони Тейлора. В частности, португалец обвинял судью в том, что он показал слишком много желтых карточек (в этой игре англичанин показал футболистам команд 13 "горчичников"). Это является рекордом финалов европейских турниров.

Кроме того, Энтони Тейлор, по мнению Моуринью, не поставил два пенальти в ворота "Севильи" по ходу матча.

Напомним, Моуринью участвовал в шестом еврокубковом финале и потерпел свое первое поражение. "Севилья", в свою очередь, в седьмой раз выиграла Лигу Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: