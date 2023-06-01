"Севилья" выиграла трофей Лиги Европы в седьмой раз в своей истории.

В среду, 31 мая, состоялся финальный поединок Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались "Севилья" и "Рома".

Игра проходила на стадионе "Пушкаш Арена" и завершилась победой испанского клуба в серии пенальти.

Первыми в этой игре забили футболисты "Ромы" - на 35-й минуте встречи гол в ворота "Севильи" забил аргентинский нападающий Пауло Дибала.

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На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник римского клуба Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи футболиста "Севильи".

Более голов в основное и дополнительное время команды не забивали. В серии пенальти "Севилья" одержала победу над подопечными Жозе Моуриньо со счетом 4:1.

"Севилья" - "Рома" - 1:1 (по пен. 4:1)

Голы: Манчини, 55 (аг.) - Дибала, 35

"Севилья": Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекик, 95), Фернандо (Жордан, 120+7), Ракитич, Окампос, Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн Несири

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик (Залевски, 91), Кристанте, Матич (Бове, 120), Спинаццола (Льоренте, 106), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 106), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75)

Предупреждения: Мир, Ракитич, Ламела, Жордан, Монтьель, Окампос - Матич, Пеллегрини, Манчини, Кристанте, Челик, Залевски, Карсдорп

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Севилья" выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в своей истории. Команда является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Все победы испанской команды во втором по значимости еврокубке были добыты в 21-м веке. В последний раз до нынешнего сезона испанскому коллективу это удавалось в сезоне-2019/2020.

"Рома", в свою очередь, потерпела второе поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) в своей истории. Ранее римляни проиграли в финале Кубка УЕФА миланскому "Интеру" в 1991 году.

Также добавим, что поражение "Ромы" против "Севильи" стало для главного тренера римлян Жозе Моуринью первым фиаско в финале еврокубков, без учета Суперкубка УЕФА. До этого португальский специалист выиграл пять финалов.

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