"Рома" попытается выиграть первый трофей Лиги Европы в своей истории.

В среду, 31 мая, состоится финальный поединок Лиги Европы-2022/2023, в котором встретятся испанская "Севилья" и итальянская "Рома".

Игра пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

На пути в финал турнира "Севилья" выбила несколько топ-клубов. Так, в 1/16 финала испанцы выбили ПСВ (3:0, 0:2), в 1/8 финала - "Фенербахче" (2:0, 0:1), "Манчестер Юнайтед" (2:2, 3:0) в четвертьфинале и "Ювентус" (1:1, 2:1) - в полуфинале.

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Римская "Рома" под руководством Жозе Моуриньо на пути в финал прошла: австрийский "Зальцбург" (0:1, 2:0), испанский "Реал Сосьедад" (2:0, 0:0), нидерландский "Фейеноорд" (0:1, 4:1), и немецкий "Байер" (0:0, 1:0).

"Севилья" и "Рома" встречались между собой в официальных турнирах только один раз - в 2020 году испанский клуб выбил "волков" в рамках плей-офф Лиги Европы (2:0).

Севилья - Рома: прогноз на матч

Букмекеры считают, что фаворитом в финале Лиги Европы с небольшим является "Севилья".

Победа испанского клуба в основное время оценивается коэфициентом 2,80. Победа "Ромы" оценивается коэффициентом 2,90. Ничья - 3,00.

По мнению букмекеров, поединок "Ромы" и "Севильи" не будет сильно результативным. На тотал меньше 2,5 коэффициент - 1,54. Тотал больше 2,5 - 2,60.

Итоговая победа "Ромы" в финале Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,96, победа "Севильи" - 1,90.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт", который обыграл шотландский "Рейнджерс" в прошлогоднем финале.

Самым титулованным клубом Лиги Европы является "Севилья". Испанский клуб выигрывал этот турнир шесть раз в своей истории.

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