"Жирона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея одинаковое количество очков с "Реалом".

В среду, 3 января, "Жирона" победила мадридский "Атлетико" в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер "бело-красных" Мичел прокомментировал результат этой встречи. Специалист отметил, что этот день стал историческим для команды и города.

"Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счет 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что "Атлетико" собирается сравнять счет, но перемены придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана - это отличный гол.

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Была отличная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует стойкость команды. Временами нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь.

Победа в Ла Лиге? Это не является нашей целью. Мы должны думать об игру за игрой и достичь еврокубков, что войдет в историю. Мы многое сделали хорошо. У моих игроков невероятный менталитет, стойкость в игре. Они стараются всегда идти вперед. Наша мечта - попасть в еврокубки, но мы не можем сражаться один на один с Мадридом. Быть на одном уровне по очкам с топ-клубами - очень сложно, надо идти игра за игрой.

Клуб-лидер? Мы не хотим навешивать на себя этот ярлык. Мы опережаем "Бетис", идущий седьмым, на 20 очков. И это является главным критерием для попадания в еврокубки. Вот такие расчеты мы делаем. Чтобы говорить о Лиге чемпионов, нам нужно дойти до конца, много игр впереди", - приводит слова Мичела AS.

Добавим, что поединок "Жирона" - "Атлетико" завершился победой каталонцев со счетом 4:3. Артем Довбик вышел в основном составе на эту игре и отличился голевой передачей. Виктор Цыганков эту встречу пропустил из-за травмы.

Отметим, что победа над "Атлетико" позволила "Жироне" продлить беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 11 матчей.

"Бело-красные" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками в активе. Столько же баллов у лидирующего "Реала".

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" встретится с "Альмерией". Матч пройдет 14 января.

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