Роберто Де Дзерби дал прогнозируемый ответ.

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал это радостное событие.

Слова 42-летнего итальянца приводит официальный сайт донецкого клуба.

"Я очень рад, что Украина будет иметь возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Тарас Степаненко и Николай Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что Италия не встретится с Украиной", - отметил Де Дзерби.

Напомним, что, кроме Италии, команда Александра Петракова может сыграть в плей-офф с Португалией, Швецией, Шотландией или Уэльсом. С Россией наша сборная точно не встретится.

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Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, обеспечив себе участие в плей-офф.

Стыковые матчи пройдут в марте, а своего первого соперника Украина узнает в ходе жеребьевки 26 ноября.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Артем Будрин