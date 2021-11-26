Тренер шотландской сборной считает Украину сложным соперником.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022. По итогам жеребьевки соперником национальной сборной Украины в полуфинале станет сборная Шотландии.

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк поделился своим мнением о результатах жеребьевки.

"Сборная Украины - сложнейший для нас жребий. А далее могут попасться Уэльс или Австрия, которых мы хорошо знаем. Зимой нам будет, что обдумать перед полуфиналом. Надеемся, в марте нам предстоит провести две хорошие игры. На Евро-2020 мы показали, что способны выдерживать давление матчей подобного уровня.

Нужно доказать это в марте еще раз. Игрокам необходимо концентрироваться на своей форме и выйти на пик весной", - приводит слова Кларка BBC.

Ранее сообщалось, что результаты жеребьевки плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 прокомментировал наставник сборной Украины Александр Петраков.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Автор: Владимир Медяник