Лучано Спаллетти заявил, что "некорректно привязывать спортивные события к конфликтам".

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти ответил на вопрос, почему он решил поздравить российский "Зенит" с завоеванием чемпионского титула уже после начала полномасштабной войны.

Итальянский специалист заявил, что "некорректно привязывать спортивные события к конфликтам".

"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было пять сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Алексей Миллер тоже возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что я имел право поздравить их с победой в их лиге.

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Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен.

Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям. Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится.

Мы близки ко всем страдающим. Я также должен упомянуть о людях, пострадавших от паводка в Тоскане", - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, в мае 2023 года Лучано Спаллетти публично поздравил питерский "Зенит" с завоеванием чемпионского титула в России и таким образом попал в скандал.

"Если "Наполи" побеждает в чемпионате, если "Зенит" становится чемпионом, это значит, что и мы, и "Зенит" - чемпионы вдвойне! Мы любим те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и "Зениту" нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду "Зенит"! Я люблю вас! Давай, "Зенит"!", - говорил Спаллетти.

Добавим, что 20 ноября сборная Украины сыграет против Италии в заключительном туре отбора на Евро-2024 по футболу. Победитель этого поединка получит прямую путевку на ЧЕ-2024.

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