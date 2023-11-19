Лучано Спаллетти уверен, что его подопечные смогут обыграть Украину и выйти на ЧЕ-2024.

В понедельник, 20 ноября, сборная Италии сыграет против Украины в рамках 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий поединок против "сине-желтых".

"Ребята чувствуют себя хорошо, все доступны. Потому выбор теперь за мной. Мы едем в Германию с уверенностью, что это игра, где мы сможем получить желаемый результат. У нас есть пять доступных замен и разные характеристики, которые можно использовать.

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У нас есть такие игроки, как Кьеза, которые знают, как изменить ситуацию. Отношение должно быть таким, чтобы играть в том стиле, о котором мы договорились.

У Украины сильный подбор в атаке и игроков, которые находятся в хорошей форме на клубном уровне. Их потенциал в контратаках может создать нам проблемы. Нам нужно давить, перекрывать зоны и не оставлять щелей, которые бывает сложно закрыть.

Мы должны действовать как команда и делать все возможное. Мы хотим, чтобы итальянцы влюбились в эту команду. Многие хотят заставить нас почувствовать страх, напомнив нам о важности этого матча, но мотивация выходит за рамки страха.

Вопрос, который мы должны задать себе: "Должен ли я победить? Хочу ли я победить?". Но все так говорят. Более реалистично: "Могу ли я выиграть?". Конечно. Это сводит на нет все страхи, которые могут быть вокруг игры", - сказал Спаллетти на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, поединок Украина - Италия пройдет на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024 подопечным Сергея Реброва обязательно нужно побеждать действующих чемпионов Европы. А вот итальянцев устроит даже ничья в поединке с "сине-желтыми".

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