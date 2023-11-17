В понедельник, 20 ноября, состоится поединок заключительного тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против Италии.
Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний матч против Италии "сине-желтые" проведут в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Главным арбитром этого матча назначен испанский рефери Хесус Хиль Мансано.
Первый матч команд в рамках отбора на чемпионат Европы завершился победой сборной Италии со счетом 2:1. В составе "Скуадры Адзуры" два гола забил Давиде Фраттези. За сборную Украины забил Андрей Ярмоленко.
Перед матчем против Италии сборная Украины сыграла контрольный поединок против польской "Лехии". Игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 2:0. Голы забивали Александр Пихаленок и Егор Назарина.
В рамках отбора на ЧЕ-2024 сборная Украины сыграла 7 матчей: Англия (0:2, 1:1), Северная Македония (3:2, 2:0), Италия (1:2), Мальта (1:0, 3:1).
Украина - Италия: прогноз
Фаворитом этого противостояния букмекеры считают сборную Италии. Так, ставки на победу "Скуадры Адзурры" принимаются с коэффициентом 2,07. Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 3,60. Ничья - 3,65.
Букмекеры не верят в высокую результативность поединка Украина - Италия. На тотал голов больше (2,5) принимают ставки с коэффициентом 2,02, а на тотал голов меньше (2,5) - 1,85.
На гол "сине-желтых" в матче против "Скуадры Адзурры" можно сделать ставку с коэффициентом 1,46. Гол сборной Италии оценивается коэффициентом 1,24.
Наиболее вероятным исходом матча Украина - Италия букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 6,80.
Напомним, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024 по футболу сборной Украины нужно обыграть Италию.