Команда Сергея Реброва благоджаря голам Пихаленка и Назарины обыграла "Лехию".

В четверг, 16 ноября, сборная Украины сыграла товарищеский поединок против "Лехии" в рамках подготовки к матчу заключительного тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Игра прошла на стадионе "Арена Гданьск" в Польше. Этот матч был закрыт для публики. В поединке были разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы "сине-желтые" смогли проверить в деле всех футболистов.

Поединок завершился победой сборной Украины со счетом 2:0. В составе команды Сергея Реброва голы забивали Александр Пихаленок и Егор Назарина.

Видео дня

"Лехия" - Украина - 0:2

Голы: Пихаленок, 24, Назарина, 58

Напомним, в решающем поединке квалификации Евро-2024 по футболу Украина сыграет против сборной Италии. Победитель этого матча получит прямую путевку на чемпионат Европы.

Положение команд в группе С квалификации Евро-2024: Англия (6 матчей, 16 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Италия (6 матчей, 10 очков), Северная Македония (6 матчей, 7 очков), Мальта (7 матчей, 0 очков).

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов сборная Украины номинально домашний матч против Италии проведет в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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