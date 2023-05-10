Наставник "сливочных" считает, что гол был засчитан с нарушением правил.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и " Манчестер Сити" завершился скандалом. Во время голевой атаки английской команды мяч покинул пределы поля, однако арбитры не отменили взятие ворот.

"Сити" сравнял счет в середине второго тайма благодаря голу Де Брюйне. Однако в зародыше атаки полузащитник английской команды Бернарду Силва выпустил мяч за боковую линию.

Это подтвердил телеканал beIN Sports, который провел исследование с помощью 3D-технологий.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был очень недоволен таким решением бригады арбитров:

"Мяч был вне игры. Об этом говорит техника, не я. Мне кажется странным, что судьи не контролировали игру должным образом. Судья был недостаточно внимателен", - передает слова Анчелотти Marca.

Отметим, что главный арбитр матча под этого момента не просматривал видео повтор, хотя система VAR использовалась на матче. Судил этот поединок португальский рефери Артур Соареш Диаш.

Ответный матч команды поведут 17 мая в Манчестере на стадионе "Этихад". Это будет уже пятая встреча команд в Англии. До этого момента "Сити" на собственном стадионе дважды побеждал "Реал" и столько же раз играл вничью с испанским клубом.

Победитель этого полуфинала в решающем матче за трофей Лиги чемпионов встретится с сильнейшей командой другого полуфинала "Милан" - "Интер". Финальный поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

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