Знаменитое миланское дерби в наиболее престижном клубном трофее мира.

В среду, 10 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сойдутся "Милан" и "Интер". Обе команды представляют не только Италию, но и один город – Милан.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро". Главный арбитр этой встречи - Хесус Хиль Мансано из Испании. Лайнсменами будут работать его соотечественники Анхель Невадо и Диего Барберо.

"Милан" на стадии плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне одержал победу по сумме двух матчей сначала против "Тоттенхэма" (1:0, 0:0), а потом против "Наполи" (1:0, 1:1). "Интер" на своем пути встречался с "Порту" (1:0, 0:0) и" Бенфикой" (2:0, 3:3).

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На минувших выходных команды одержали важные победы над конкурентами в итальянском чемпионате за место в зоне Лиги чемпионов. "Милан" обыграл "Лацио" со счетом 2:0, а "Интер" с таким же результатом в свою пользу завершил матч против "Ромы". Обе встречи проводились в субботу.

"Интер" вернулся в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 13 лет, "Милан" играет на этой стадии впервые за 16 лет. Стоит отметить, что в сезоне 2002/2003 гг. они уже встречались в полуфинале ЛЧ. Тогда оба матча завершились вничью (0:0, 1:1), однако "росонери" прошли в финалблагодаря голу на выезде. Его, кстати, забил украинец Андрей Шевченко.

В этом сезоне команды встречались трижды в рамках итальянских турниров. В чемпионате они обменялись победами ("Милан" выиграл 3:2, а "Интер" - 1:0), а в Суперкубке "росонери" уступили со счетом 0:3.

Милан - Интер: прогноз

По мнению букмекеров фаворитом не только сегодняшнего матча а всего полуфинального противостояния является "Интер".

Коэффициент на победу "нерадзури" в первой встрече составляет 2,55, на ничью – 3,19, а на победу "Милана" – 3,22.

Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на такой результат – 6,00.

На проход "Милана" в финал по итогам двух матчей принимаются ставки с коэффициентом 2,25, а на проход "Интера" – 1,6.

Милан - Интер: трансляция

В Украине первый матч полуфинала Лиги чемпионов будет транслировать видеосервис MEGOGO. Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ответный матч команды проведут уже через шесть дней. Он запланирован на 16 мая.

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