Украинец Лунин за этим противостоянием наблюдал со скамейки для запасных.

Испанский"Реал" и английский "Манчестер Сити" провели первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабеу".

Команды на протяжении всего матча создали большое количество опасных моментов. В частности, в подавляющем большинстве они обостряли из-за пределов штрафной. Собственно, и голы были забиты ударами с дальнего расстояния.

Счет на 36 минуте открыл игрок "Реала" Винисиус Жуниор. Ему удался удар с 20-ти метров в левый верхний угол ворот. "Манчестер Сити" удалось сравнять цифры на табло благодаря точному удару Де Брюйне на 67-й минуте: бельгиец пушкой положил мяч в левую "шестерку".

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Стоит отметить, что гости провели весь матч без всякой замены.

"Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Винисиус, 36 - де Брюйне, 68

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Начо, 87) - Родриго (Асенсио, 81), Бензема, Винисиус

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи - Стоунс, Родри - Бернарду Силва, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд

Предупреждения: Кроос, 45+2, Камавинга, 79 - Гюндоган, 71, Бернарду Силва, 86

Обзор матча:

Украинец Андрей Лунин на протяжении всего поединка просидел на скамье для запасных. Первый голкипер "Реала" Тибо Куртуа за сегодняшнюю встречу записал в свой актив пять сейвов.

Ответный матч состоится 17 мая на "Этихад Стэдиум" в Манчестере. Начало поединка запланировано на 22:00.

Победитель этой пары сойдется в финальном матче с сильнейшим в другом полуфинальном дуэте ЛЧ "Милан" - "Интер". Они еще не играли между собой. Первый поединок между итальянскими командами состоится в среду, 10 мая.

Напомним, что действующим триумфатором Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлом году в финале одержал победу над "Ливерпулем".

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