Все решил дубль бразильского вингера испанской команды.

В рамках финального матча Кубка Испании этого сезона встречались "Реал" и "Осасуна". Поединок проходил на нейтральном поле в Севилье: "Эстадио да Ла Кархуха".

Главным героем встречи стал бразилец Родриго. Вингер оформил дубль, а благодаря его голам "сливочные" и одержали победу в этом противосятояннпротистоянни.

"Осасуна" во втором тайме сравняла счет, однако паритет держался недолго. Откровенный андердог проиграл лидеру этого противостояния.

Видео дня

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Чуамени (Рюдигер, 70), Кроос (Модрич, 82) - Родриго (Асенсио, 89), Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро (Ибаньес, 86), Мой Гомес (Кике, 86) - Пенья (Рубен Гарсия, 75), Орос, Абде – Барха, 75) - Будимир (Авила, 70)

Предупреждения: Милитао, 41, Винисиус, 45, Камавинга, 75, Вальверде, 90, Куртуа, 90+4 - Монкайола, 21, Давид Гарсия, 37, Барха, 83

Обзор матча:

Это второй трофей "Реала" в текущем сезоне. В феврале мадридцы также одержали победу на клубном чемпионате мира. В частности, в решающих матчах играл голкипер Андрей Лунин, однако сегодня украинец провел весь поединок на лавке.

Отметим, что для Лунина этот трофей стал шестым в карьере. Теперь он собрал полный комплект: чемпионство, победа в ЛЧ, Кубке Испании, Суперкубке Испании, КЧС и Суперкубке Европы.

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