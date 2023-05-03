Уже в следующем туре "Барселона" может стать чемпионом Испании.

Во вторник, 2 мая, состоялся поединок 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Сосьедад" принимал мадридский "Реал".

Игра прошла на стадионе "Сан-Себастьян" и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:0.

В первом половине встречи команды создали несколько моментов, но реализовать их не удалось.

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После перерыва бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу.

В конце матча форвард "Сосьедада" Барренечеа удвоил преимущество хозяев поля, установив финальный счет на табло.

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 86

"Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Элустондо, 63), Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Оярсабаль, Сильва (Ильярраменди, 89), Кубо (Барренечеа, 74), Серлот (Фернандес, 74)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Себальос, Чуамени, Кроос (Васкес, 63), Асенсио (Аррибас, 82), Мариано (Родригес, 59), Родриго

Предупреждения: Горосабель - Карвахаль, Себальос, Начо, Родриго

Удаление: Карвахаль

Обзор матча:

"Реал" Мадрид остался на втором месте с 68 очками в активе. Отставание "сливочных" от лидирующей "Барселоны" составляет 14 очков. Уже в следующем туре "блаугранас" могут официально оформить чемпионство.

"Сосьедад" с 61 баллом идет на четвертой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, которая позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Хетафе", а "Сосьедад" померяется силами с "Жироной". Оба поединка запланированы на 13 мая.

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