Опытный румынский тренер не исключает, что может досрочно покинуть "Динамо" и завершить карьеру.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем будущем.

77-летний румынский специалист дал понять, что раздумывал над обстоятельствами, которые могут побудить его досрочно завершить тренерскую карьеру.

"Мы пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не мечтали. Годом ранее "Шахтер" выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка.

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И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив "Шахтер" на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно. Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об увольнении не может быть речи", - приводит слова Луческу Digi Sport.

Примечательно, что неделю назад Мирча Луческу в общении с журналистами заявлял, что испытывает сильные боли в спине и бедрах, которые обостряются по причине многочисленных передвижений с командой на автобусах по Украине, так как летать самолетами из-за войны возможностей нет.

Ранее близкий друг Луческу и экс-президент бухарестского "Динамо" Константин Ангелаке подтвердил, что знаменитый тренер может уйти на пенсию.

Напомним, румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его соглашение с киевскоим грандом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне "бело-синие" не смогли пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив в квалификации "Бенфике". "Динамо" вылетело в Лигу Европы, где заняло последнее место в группе с "Фенербахче", "Ренном" и АЕКом и завершило свой еврокубковый сезон.

Кроме того, киевляне провалили старт сезона в УПЛ. За 15 сыгранных туров подопечные Луческу набрали 30 очков и ушли на зимнюю паузу на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.

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