"Челси" с Мудриком в составе потерпел поражение в игре против "Манчестер Юнайтед".

В среду, 6 декабря, "Челси" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" в центральном поединке 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча с "красными дьяволами". Аргентинский специалист считает, что его команда проиграла, потому что не имела достаточно времени на восстановление.

"Другая команда заслужила победу. Начало было тяжелым. Они проявили огромную энергию. Мы играли в воскресенье, имея на один день меньше на подготовку. Возможно, нам было трудно начать игру так, как мы хотели. Нам удалось создать достаточно моментов.

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Мы начали второй тайм очень хорошо, но потом пропустили, и это сложно. Такую игру нелегко оценить, потому что у "Манчестера" есть еще один день на восстановление. Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, и такое иногда случается.

Нам нужно восстановить всех игроков и повысить наш уровень. Это время по-настоящему конкурентной борьбы, и нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение для повышения нашего уровня", - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, поединок "Манчестер Юнайтед" - "Челси" завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1. Гол в составе "синих" забил Коул Палмер, ассистировал ему украинец Михаил Мудрик.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Челси" занимает 10-е место. В активе "синих" 19 набранных очков.

В следующем туре чемпионата Англии "Челси" сыграет против "Эвертона". Игра состоится 10 декабря.

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