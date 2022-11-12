Форвард сборной Буркина-Фасо следит за мировой политикой.

21-летний форвард сборной Буркина-Фасо и донецкого "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал вопрос войны, а также признался, что он - фанат Зеленского.

"Мне вообще нравится следить за политикой и знать, что происходит в мире – в Украине, Франции, США. Это важно делать, ведь мы играем в футбол, сосредоточены на спорте и порой можем терять связь с миром. После футбола и завершения карьеры нас ждет продолжение жизни, и надо уметь давать себе с ним совет. Украина - фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда вернуться. Видел несколько фильмов с Зеленским, тогда подписался на него в Инстаграме. Я действительно его фан. Знал его даже до начала войны", - сказал Траоре для "Трибуна".

Нападающий также отметил, что он чувствует себя украинцем.

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"Мы понимаем, что происходит в стране. Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы. Но могу поставить себя на их место и понять их чувства. И также могу сказать, что чувствую себя украинцем", - добавил Траоре.

Лассина Траоре: что о нем известно

Траоре присоединился к "Аяксу" в 16-летнем возрасте, а в мае 2019-го года дебютировал за клуб из Амстердама.

На его счету 31 матч, 12 голов и 12 голевых передач за "Аякс". 7 из них он забил в 12 матчах чемпионата Нидерландов в сезоне 2020-2021. Летом 2021 года Траоре перебрался в "Шахтер".

За сборную Буркина-Фасо Траоре дебютировал в 16 лет. На данный момент на его счету 17 матчей и 7 голов.

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