Лассина Траоре наконец залечил сложную травму.

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре восстановился от тяжелой травмы и вернулся в расположение "горняков".

21-летний форвард сборной Буркина-Фасо для пресс-службы "Шахтера" сообщил, что он очень озабочен войной РФ против Украины.

"Искренне радуюсь, что вернулся в "Шахтер". Было очень приятно увидеть всех снова. Мне больно за то, что происходит в Украине. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Я вместе с вами. Надеюсь, скоро все наладится.

Со всеми тепло поздоровался. Счастлив видеть и футболистов, и тренеров, и руководство. Только положительные эмоции.

Тренируюсь пока без мяча. Вскоре наберу форму. Я полностью восстановился. Могу бегать и бить по мячу. Не испытываю никаких проблем.

Познакомился с Игорем Йовичевичем, но знал о нем и раньше. Мы очень хорошо пообщались. Он прекрасно знает английский, проблем с коммуникацией не возникнет", - сказал Траоре.

Напомним, новым главным тренером "Шахтера" стал хорватский специалист Игорь Йовичевич.

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