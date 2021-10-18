Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от поединка с испанским грандом.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о подготовке к предстоящей встрече с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Слова Де Дзерби приводит официальный Ютуб-канал "Шахтера".

Итальянский специалист призвал подопечных сыграть смело:

"Когда играешь против "Реала", тебя беспокоит все. Только дурак не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня - посмотреть, насколько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием".

"Я не анализировал прошлогодние матчи. Я их видел, но не анализировал. И не говорил с Каштру. В этом нет смысла - каждый год команды меняются, и "Реал", и "Шахтер". Каждую игру мы стараемся выиграть, но поражения - тоже часть футбола. Однако я всегда хочу побеждать", - добавил Де Дзерби.

Также Роберто дал ответ на вопрос, кто сыграет на острие атаки вместо травмированного Лассины Траоре:

"Сейчас не подходящий момент говорить, кто сыграет. У нас есть Сикан, Фернандо, Дентиньо, Педриньо. Точно сыграет кто-то из них, могу вам подсказать это наверняка".

Шахтер - Реал: перед матчем

"Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".

"Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).

"Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.

Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.

Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.

Автор: Артем Будрин