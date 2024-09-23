Надежда Навроцкая говорит, что экс-футболист перевел в Россию все деньги из Германии.

Экс-футболист национальной сборной Украины Анатолий Тимощук в пользу россиян выставил на аукцион свою футболку - как считает его бывшая жена, спортсмен боится российских спецслужб.

Как пишет SPORT. UA, 16 сентября бывший футболист национальной сборной Украины, луцкой "Волыни" и донецкого "Шахтера" Тимощук передал на аукцион футболку питерского "Зенита" со своим автографом. Говорится, что эти торги направлены на помощь Курской области, а лот был выкуплен за 700 тысяч рублей (примерно 8 тыс. долларов). По данным издания, кроме 45-летнего Тимощука, футболки на аукцион передали еще 9 представителей "Зенита", среди которых единственным иностранцем является колумбиец Вилмар Барриос.

СМИ отмечает, что бывшая жена Тимощука - Надежда Навроцкая - высказалась относительно новости о предателе Украины, который передал футболку в помощь россиянам.

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"В России система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки - а-ля сталинские времена. Постоянно идет давление и подстрекательство. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником "российской адекватности", - считает женщина.

По ее мнению, по данным SPORT. UA, если Тимощук "будет сидеть тихо", то это будет становиться подозрительным для российских спецслужб.

"К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность "русскому миру" или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны", - добавила Навроцкая.

Тимощук против Украины - что известно

Напомним, еще до войны Анатолий Тимощук уехал работать в Россию. Значительная часть его футбольной карьеры была связана с питерским "Зенитом". Полномасштабная война застала его на должности помощника главного тренера в этом клубе. Тимощук ни разу публично не высказался против российской агрессии, поэтому УАФ решила наказать его за молчание. Бывшего капитана сборной Украины лишили всех украинских футбольных титулов - чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка. Также его исключили из официального реестра игроков сборных команд. Администрация УАФ обратилась в органы государственной власти Украины с просьбой о лишении Тимощука всех государственных наград и почетных званий. Фактически его вычеркнули из истории украинского футбола.

Также Тимощук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украинское государство заблокировало все его активы на украинской территории и даже запретило ему въезд.

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