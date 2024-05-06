По мнению Кополовца, скорее всего Тимощука "проработали" российские спецслужбы.

Бывший футболист львовских "Карпат" Михаил Кополовец поделился мыслями относительно предателя Украины, бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука. Как сообщает SPORT.UA, он считает, что Тимощук при желании мог показать свою позицию относительно вторжения РФ в Украину.

"Я не говорю о звездах, то продажные люди. Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все... Я пытался понять, почему он так делает. Понятно, что там семья, бизнес. Но предать своих людей - для меня это не стоит денег", - сказал он.

Спортсмен считает, что Тимощук мог найти механизм, чтобы уехать оттуда в Европу. Для этого, может, надо было "что-то продать".

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"Потому что это твой народ - твои родные и близкие все здесь. Я думаю, что этих людей для нас уже нет. О них надо забывать, таких много, к сожалению. Это так, но нам надо двигаться дальше", - подчеркнул Кополовец.

Он думает, что Тимощука "проработали" российские спецслужбы и вполне возможно, что Тимощуку "промыли мозги".

"Посмотрите, в какой он команде работал столько лет. В "Зените". Конечно, с ним работали, 100%. Но мы же не знаем всех нюансов, может он не имел шанса оттуда уехать. Хотя, может, он уже и мозгами их, мы же не знаем", - говорит Колоповец.

Измена Тимощука: что известно

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит иск бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ), в котором он оспаривает решение о лишении его титулов и запрете на футбольную деятельность в Украине.

Бывший игрок сборной Украины считает, что его незаконно лишили всех наград и титулов в украинском футболе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимощук остался работать ассистентом главного тренера в российском "Зените" и ни разу публично не высказался против войны в Украине. Бывший футболист сборной Украины в 2022 году сыграл за питерский "Зенит" в матче легенд против московского "Спартака".

УАФ аннулировала тренерский диплом Тимощука, вычеркнула его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий (он был рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке сборной Украины). К тому же Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города.

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