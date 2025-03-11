Из бокса в футбол: Фьюри объявил, что станет тренером сборной Англии

За сборную Англии в благотворительном матче сыграет легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что станет главным тренером сборной Англии по футболу в благотворительном матче. В команду, в частности, войдет легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, пишет ESPN.

Отмечается, что благотворительный матч состоится в июне на Олд Траффорде в Манчестере. Англия сыграет против команды "Остальной мир", в которую войдут знаменитости и бывшие спортсмены.

За Англию будут играть Уэйн Руни, Гари Невилл, Пол Скоулз, Джо Харт, Джермейн Дефо, Джилл Скотт, Стеф Хоутон, Тони Дагган, Мо Фарах, Луи Томлинсон, Сэм Куэк и Стивен Бартлетт.

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"Тайсон Фьюри - тренер сборной Англии… Кто мог это представить? В моей карьере было немало больших боев, и перспектива возглавить команду Англии в июне вызывает у меня такое же волнение, как и любой бой в супертяжелом весе. Все знают, что я большой фанат Манчестер Юнайтед, поэтому для меня является еще более особенным то, что игра состоится на Олд Траффорд, и я смогу тренировать одного из моих героев, Уэйна Руни. Как мы можем проиграть?", - рассказал Фьюри.

В издании напомнили, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух поражений от украинца Александра Усика.

Одним из организаторов матча стал певец Робби Уильямс. Совместно с ЮНИСЕФ он организовал благотворительный фонд England Soccer Aid, который с 2006 года собрал более 137 миллионов долларов.

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Ранее экс-голкипер сборной Украины объявил о завершении карьеры. Денис Бойко опубликовал прощальный пост в социальных сетях.

Кроме того, Голкипер, который играл с Криштиано Роналду, рассказал, каким на самом деле был футболист вне игры. По словам спортсмена, он не может ничего плохого сказать о легендарном футболисте.

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