Украине удалось немного улучшить свое положение в обновленном рейтинге.

Украина сохранила за собой 11-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.

В рамках 3-го тура группового раунда Лиги конференций "Заря" обыграла в гостях ЦСКА София (1:0). "Шахтер" и "Динамо" свои матчи Лиги чемпионов проиграли испанским грандам. "Горняки" в Киеве разгромно уступили "Реалу" (0:5), "бело-синие" проиграли на "Камп Ноу" "Барселоне" (0:1). Соответственно, только луганскому клубу удалось пополнить очками копилку Украины и теперь у нас в активе 31,000 балла, ранее было 30,600.

Читайте такжеРоссияне опозорились перед матчем Лиги Европы, когда выводили на табло состав соперника (фото)Отметим, что 10-я строчка рейтинга закреплена за Россией, чьи клубы проиграли три из трех еврокубковых матчей: "Спартак" был бит "Лестером" (3:4) в Лиге Европы. "Зенит" уступил туринскому "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, а "Галатасарай" одолел "Локомотив" (1:0). У России 31,682 балла в таблице коэффициентов.

На девятой строчке располагается Шотландия (32,100). "Селтик" выиграл у экс-клуба Сергея Реброва "Ференцвароша" (2:0), а "Рейнджерс" победил "Брондбю" (2:0) в Лиге Европы.

На 12-м месте находится Сербия (29,125), чей единственный представитель в Лиге Европы "Црвена Зведа" сыграл вничью с "Мидтьюлландом" (1:1), "Партизан" уступил "Генту" в Лиге конференций (0:1).

Топ-15 рейтинга

Украинские клубы в еврокубках

"Динамо" с 1 очком занимает последнее место в группе Е. "Бавария" (9 очков) - первая, "Бенфика" (4) - вторая, "Барселона" (3) на третьей позиции.

"Динамо" и "Шахтер" не смогли забить во всех трех матчах группового этапа ЛЧ, что является антирекордом турнира.

"Шахтер" сумел лишь раз сыграть вничью в текущем розыгрыше ЛЧ. Положение команд в группе D: "Шериф" - 6 очков, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1

Триумф "Зари" против ЦСКА София стал историческим, ведь впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.

"Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.

Автор: Владимир Медяник