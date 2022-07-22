"Динамо" и "Ворскла" принесли Украине первые очки в новом сезоне еврокубков.

20 и 21 июля украинские клубы стартовали в новом сезоне еврокубков и принесли Украине дополнительные очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Напомним, киевское "Динамо" сыграло вничью против турецкого "Фенербахче" (0:0) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, а полтавская "Ворскла" одержала сенсационную победу над шведским клубом АИК (3:2) в Лиге конференций.

Таким образом, "Ворскла" и "Динамо" заработали 1,5 очка из двух возможных на старте еврокубкового сезона-2022/23. К этим очкам еще суммируются 4 бонусных балла "Шахтера" за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Суммарные 5,5 при делении на 5 клубов дают 1.100.

Следовательно, за текущий сезон Украина уже набрала 1,100 балла и по сумме пяти последних сезонов (24,900) занимает 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА. Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Нет сомнений, что через пару раундов удастся обойти Россию, клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Однако, чтобы чемпион Украины напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25, нужно занять место не ниже 11-го по итогам сезона в пятилетнем рейтинге. Следовательно, главная задача на этот сезон - попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.475 балла больше.

Напомним, киевское "Динамо" сыграет свой ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче" 27 июля на поле стамбульского клуба "Шюкрю Сараджоглу". В этот же день свой ответный матч квалификации Лиги конференций сыграет и полтавская "Ворскла".

Вас также могут заинтересовать новости: