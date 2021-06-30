Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко умеет приковывать к себе внимание.

Старшие сыновья Андрея Шевченко 16-летний Джордан и 14-летний Кристиан, приехавшие в Глазго поддержать отца и его команду в противостоянии со шведами, по окончанию игры прорвались на газон к действующим лицам матча.

На поле дети Шевченко обнялись с Александром Зинченко, сыгравшим игру на высоком уровне. Саша был признан УЕФА лучшим игроком поединка. Хавбек "Ман Сити" записал на свой счет гол плюс пас.

"Зина" по-дружески потрепал шевелюру Кристиану. Позже ребята обняли и своего отца.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин