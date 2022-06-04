Уэльс - последняя преграда на пути к мундиалю.

В финале отбора к ЧМ-2022 Украина сыграет против Уэльса.

Уэльс - Украина: букмекеры сделали прогноз на финал отбора к ЧМ-2022

Если украинская команда победит британскую сборную, то за попадание на ЧМ получит 2,5 миллиона долларов. Еще 8 миллионов заработает после группового этапа просто за сыгранные три матча независимо от счета.

За выход в 1/8 финала можно получить еще 12 млн, 1/4-й - 16 млн. Четвертое место получит 22 млн, третье - 26 млн. Финалист - 32 млн, победитель - 45 млн.

Матч Уэльс - Украина состоится 5 июня в 19:00 по киевскому времени. УНИАН рассказывал где смотреть поединок.

В полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022 национальная сборная Украины одержала победу над сборной Шотландии в Глазго. Голами в составе команды Александра Петракова отметились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Сборная Украины: путь на ЧМ-2022