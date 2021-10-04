Лидер "Ворсклы" и коуч "Динамо" стали первыми в голосованиях.

По итогам голосования экспертного совета УПЛ полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

В поединке против "Ингульца" 24-летний люксембуржец оформил дубль. Теперь Тилль лучший игрок лиги на данный момент по системе гол+пас. У него 5 голов и 4 результативных передачи в 9 матчах этого сезона.

А лучшим тренером по итогам 10-го тура стал Мирча Луческу. 76-летний специалист вместе с "Динамо" не проиграл в стратегически важном поединке донецкому "Шахтеру".

УПЛ: итоги 10-го тура

После 10-го тура "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Артем Будрин