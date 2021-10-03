Динамо и Шахтер поделили очки / фото ФК Шахтер
С 1 по 3 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью.
Результаты матчей
"Мариуполь" - "Рух" - 0:2
Голы: Таллес, 25, Климчук, 37
"Ворскла" - "Ингулец" - 3:0
Голы: Рангель, 66, О. Тилль, 77, 84
"Колос" - "Черноморец" - 2:1
Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 - Смирный, 29
"Львов" - "Днепр-1" - 0:1
Гол: Довбик, 2
"Верес" - "Александрия" - 0:0
"Заря" - "Десна" - 2:0
Голы: Булеца, 19, Громов, 70
"Металлист 1925" - "Минай" - 1:0
Гол: Габелок, 72 (с пенальти)
"Динамо" - "Шахтер" - 0:0
Турнирная таблица
upl.ua
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.