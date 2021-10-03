Динамо и Шахтер поделили очки / фото ФК Шахтер

С 1 по 3 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче тура "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью.

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Рух" - 0:2

Голы: Таллес, 25, Климчук, 37

"Ворскла" - "Ингулец" - 3:0

Голы: Рангель, 66, О. Тилль, 77, 84

"Колос" - "Черноморец" - 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 - Смирный, 29

"Львов" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Довбик, 2

"Верес" - "Александрия" - 0:0

"Заря" - "Десна" - 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70

"Металлист 1925" - "Минай" - 1:0

Гол: Габелок, 72 (с пенальти)

"Динамо" - "Шахтер" - 0:0

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Антон Дударь