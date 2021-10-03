Украинская Премьер-лига: результаты 10-го тура, таблица

Ничья "Динамо" и "Шахтера", "Заря" обыграла "Десну", "Ворскла" ворвалась в тройку лидеров.

С 1 по 3 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу. В центральном матче тура "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью. Результаты матчей "Мариуполь" - "Рух" - 0:2 Голы: Таллес, 25, Климчук, 37 "Ворскла" - "Ингулец" - 3:0 Голы: Рангель, 66, О. Тилль, 77, 84 "Колос" - "Черноморец" - 2:1 Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 - Смирный, 29 "Львов" - "Днепр-1" - 0:1 Гол: Довбик, 2 "Верес" - "Александрия" - 0:0 "Заря" - "Десна" - 2:0 Голы: Булеца, 19, Громов, 70 "Металлист 1925" - "Минай" - 1:0 Гол: Габелок, 72 (с пенальти) "Динамо" - "Шахтер" - 0:0 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов. Автор: Антон Дударь

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