Полтавская команда трижды отличилась в воротах соперника во втором тайме.

В поединке десятого тура чемпионата Украины "Ворскла" дома обыграла "Ингулец" со счетом 3:0.

Все голы подопечные Юрия Максимова забили во второй половине встречи. Отметим, что свой дебютный гол за "Ворсклу" забил бразильский форвард Рангель, который только прошлым летом перешел в полтавский клуб.

После этой игры "Ворскла" набрала 21 очко и поднялась на третье место в таблице УПЛ. "Ингулец" (8 очков) остается на 12-м месте.

"Ворскла" - "Ингулец" - 3:0

Голы: Рангель, 66, О. Тилль, 77, 84

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Тамм, Яворский, Пердута, Скляр (Пешич, 88), Пуцлин, О. Тилль (Амилкар, 88), Кане (Челядин, 78), Рангель, Степанюк

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Поспелов (Козак, 83), Асмелаш, Бартулович (Шишка, 83), Запорожец, Шарай, Плохотнюк (Майкл, 83), Ситало

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Автор: Артем Будрин