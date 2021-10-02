В поединке десятого тура чемпионата Украины "Ворскла" дома обыграла "Ингулец" со счетом 3:0.
Все голы подопечные Юрия Максимова забили во второй половине встречи. Отметим, что свой дебютный гол за "Ворсклу" забил бразильский форвард Рангель, который только прошлым летом перешел в полтавский клуб.
После этой игры "Ворскла" набрала 21 очко и поднялась на третье место в таблице УПЛ. "Ингулец" (8 очков) остается на 12-м месте.
"Ворскла" - "Ингулец" - 3:0
Голы: Рангель, 66, О. Тилль, 77, 84
"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Тамм, Яворский, Пердута, Скляр (Пешич, 88), Пуцлин, О. Тилль (Амилкар, 88), Кане (Челядин, 78), Рангель, Степанюк
"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Поспелов (Козак, 83), Асмелаш, Бартулович (Шишка, 83), Запорожец, Шарай, Плохотнюк (Майкл, 83), Ситало
Видео обзор первого тайма.
Видео обзор второго тайма.
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