Больше всего удивил "Манчестер Юнайтед".

В четверг, 13 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Сразу несколько результатов стали сенсационными.

Самой неожиданной стала ничья на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" в первом тайме отличился в воротах "Севильи" дважды благодаря дублю Забитцера, но в конце встречи "манкунианцы" оформили два автогола. В том числе один из них на счету капитана Гарри Магуайра. В итоге команды сыграли со счетом 2:2.

"Фейеноорд", выбивший "Шахтер" в 1/8 Лиги Европы, дома одержал победу над итальянской "Ромой". Один гол нидерландского коллектива в начале второго тайма решил судьбу матча.

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Еще одной командой из топовых европейских чемпионатов, которая вчера не смогла одержать победу, стал "Байер" Леверкузен. Немецкий коллектив на последних минутах выгрыз ничью против бельгийского "Рояль Унион".

Зато итальянский "Ювентус" все же одержал минимальную победу над португальским "Спортингом". Здесь, как и в матче "Фейеноорд" – "Рома", все решил один гол во втором тайме.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

"Фейеноорд" - "Рома" 1:0

Гол: Вифер 53

Обзор матча:

"Байер" - "Роял Унион" 1:1

Голы: Вирц 82 - Бонифейс 51

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2

Голы: Забитцер 14,21 - Маласия 84 (авт.), Магуайр 90+2 (авт.)

Обзор матча:

"Ювентус" - "Спортинг" 1:0

Гол: Гатти 73

Обзор матча:

Ответные матчи 1/4 финала ЛЕ состоятся 20 апреля. Все они запланированы на 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт" Франкфурт. В прошлом сезоне немецкая команда в финале одержала победу над"Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.

Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш Арена".

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