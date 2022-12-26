Реджеп Эрдоган уверяет, что форвард сборной Португалии будет играть в Саудовской Аравии.

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.

Неожиданное заявление о будущем 37-летнего экс-нападающего "Реала" и "Манчестер Юнайтед" сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.

"К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут, пол часа второго тайма, отняли у команды психологию и энергию.

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Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", - приводит слова Эрдогана издание Onedio.

Напомним, за несколько дней до старта ЧМ-2022 по футболу "Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с Криштиану Роналду из-за резонансного интервью португальца, в котором звездный футболист раскритиковал клуб и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Форвард сборной Португалии активно занимается поисками нового клуба.

Накануне СМИ сообщили, что Роналду договорился о переходе в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

По информации источников, Криштиану подпишет контракт с "Аль-Насром" до 2030 года. Португалец 2,5 года будет выступать в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии.

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