Назван "чистый" годовой оклад украинского тренера.

Андрей Шевченко, возглавивший "Дженоа", будет зарабатывать 2 миллиона евро на сезон.

Об этом сообщает Calcio Finanza.

"Шева" будет получать в год 2 миллиона евро "чистыми", то есть это уже с учетом уплаченных налогов. Отметим, что аж шестеро футболистов "Дженоа" зарабатывают больше своего нового наставника.

Напомним, что трансферными целями "Дженоа" могут стать игроки сборной Украины.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Моуринью поделился впечатлениями от возвращения Шевченко в Серию А. Также Виталий Кличко дал комментарий относительно прихода "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд весьма известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

В настоящее время "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Артем Будрин