Александр Петраков зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.

СМИ назвали зарплату исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

По версии Ютуб-канала ТаТоТаке украинский специалист зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.

В юношеской сборной месячный оклад Петракова был 5 000 долларов. Когда он возглавил национальную команду, ему предложили сумму значительно большую, чем 10 000 долларов, но он отказался. Петраков сказал, что ненужно большую зарплату, а к этому диалогу можно будет вернуться после того, как будет решена поставленная задача - выход на чемпионат мира-2022.

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Сумы) и "Винницы", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001 - 2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Артем Будрин