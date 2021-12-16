Александер Чеферин признал ошибку УЕФА.

13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы восемь пар плей-офф.

Во время жеребьевки случилась грубая ошибка. В 1/8 финала в пару попали "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед", однако они играли в одной группе, поэтому шары с названием этих команд не должны были попасться друг другу. После этого в УЕФА приняли решение аннулировать результаты жеребьевки и провести повторную процедуру.

Президент УЕФА Александер Чеферин впервые выступил с официальным комментарием о ситуации с повторной жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов.

"Что-то пошло не так с с программным обеспечением. Его поставщики предложили повторить жеребьевку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была ошибка УЕФА. Мы приносим свои извинения", - цитирует Чеферина Marca.

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В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии жеребьевка не могла свести представителей одной ассоциации и команды из одной группы.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).

В число несеяных попали "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия).

Автор: Владимир Медяник