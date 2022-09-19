В среду, 21 сентября, сборная Украины по футболу сыграет свой четвертый поединок в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
В группе 1 дивизиона В "желто-синие" пожалуют в гости к Шотландии. Игра пройдет в городе Глазго. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.
Шотландия - Украина: прогноз букмекеров на матч
Букмекеры считают шотландскую сборную фаворитами предстоящего противостояния.
На команду Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 3.02, на ничейный результат - 3.13, а на победу Шотландии - 2.47.
Добавим, что сборная Украины имеет серьезные кадровые потери: из-за травм "желто-синим" не помогут Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Эдуард Соболь и Георгий Бущан.
Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1.
Сборная Украины в Лиге наций
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в дивизион А, а аутсайдер перейдет в дивизион С.
- В первом туре украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, а во втором туре - разгромили в номинально домашней игре Армению. В третьем туре команда Петракова сыграла вничью против Ирландии.
- 24 сентября Украина на выезде сыграет против Армении, а 27 числа примет в Польше шотландцев.