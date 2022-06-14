Сборная Украины потеряла первые очки в новом сезоне Лиги наций.

Во вторник, 14 июня, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Украины играла против Ирландии.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Украина - Ирландия.

Встреча проходила на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля и завершилась вничью - 1:1. Матч судила бригада арбитров из Турции во главе с 40-летним Али Палабыйыком.

Счет в игре открыли футболисты сборной Ирландии. На 31-й минуте Коллинз перехватил мяч в центре поля, прошел нескольких игроков сборной Украины и пробил без шансов для вратаря.

В дебюте второй половины игры футболисты украинской сборной сравняли счет. Ярмоленко ворвался в штрафную на 47-й минуте, прострелил на дальнюю штангу, где остался неприкрытый Довбик, который перевел мяч в сетку ворот.

Украина – Ирландия – 1:1

Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 31

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко

Ирландия: Келлехер, Макклин, Леннихэн, О'Ши, Коллинз, Моламби (Хендрик, 67), Каллен, Браун, Найт (Хурихейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робинсон, 57)

Предупреждения: Забарный, 49, Ярмоленко, 51, Зинченко, 79 – Браун, 65, Леннихэн, 81

Обзор матча:

Полный матч Украина - Ирландия доступен в записи на платформе Киевстар ТВ.

Добавим, что в другом матче этой группы сборная Шотландии в гостях одержала разгромную победу над сборной Армении со счетом 4:1.

Сборная Украины сохранила лидерство в турнирной таблице группы 1 дивизиона В. В активе подопечных Александра Петракова 7 набранных очков после трех матчей. На второй позиции идет Шотландия с 6 баллами. Ирландия (4) - третья. Сборная Армении с 3 очками занимает последнюю строчку.

Украина - Ирландия: итоги матча