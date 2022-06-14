Во вторник, 14 июня, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Украины играла против Ирландии.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Украина - Ирландия.
Встреча проходила на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля и завершилась вничью - 1:1. Матч судила бригада арбитров из Турции во главе с 40-летним Али Палабыйыком.
Счет в игре открыли футболисты сборной Ирландии. На 31-й минуте Коллинз перехватил мяч в центре поля, прошел нескольких игроков сборной Украины и пробил без шансов для вратаря.
В дебюте второй половины игры футболисты украинской сборной сравняли счет. Ярмоленко ворвался в штрафную на 47-й минуте, прострелил на дальнюю штангу, где остался неприкрытый Довбик, который перевел мяч в сетку ворот.
Украина – Ирландия – 1:1
Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 31
Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко
Ирландия: Келлехер, Макклин, Леннихэн, О'Ши, Коллинз, Моламби (Хендрик, 67), Каллен, Браун, Найт (Хурихейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робинсон, 57)
Предупреждения: Забарный, 49, Ярмоленко, 51, Зинченко, 79 – Браун, 65, Леннихэн, 81
Обзор матча:
Полный матч Украина - Ирландия доступен в записи на платформе Киевстар ТВ.
Добавим, что в другом матче этой группы сборная Шотландии в гостях одержала разгромную победу над сборной Армении со счетом 4:1.
Сборная Украины сохранила лидерство в турнирной таблице группы 1 дивизиона В. В активе подопечных Александра Петракова 7 набранных очков после трех матчей. На второй позиции идет Шотландия с 6 баллами. Ирландия (4) - третья. Сборная Армении с 3 очками занимает последнюю строчку.
Украина - Ирландия: итоги матча
- В этом матче вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал в составе национальной сборной Украины в официальных играх.
- Артем Довбик забил свой 4 гол за сборную Украины.
- Свой следующий матч сборная Украины сыграет 21 сентября против Шотландии на выезде в рамках Лиги наций.
- Сборная Ирландии свой следующий матч сыграет 24 сентября и также против Шотландии на выезде.
- Лучшим игроком матча признали вратаря сборной Украины Дмитрия Ризныка.