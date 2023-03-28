Во втором туре квалификации ЧЕ-2024 встретятся лидеры группы А.

Во вторник, 28 марта, состоится поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Шотландии.

Поединок пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Встречу будет судить швейцарский рефери Сандро Шерер.

Сборная Шотландии стартовала в квалификации ЧЕ-2024 с разгромной победы против Кипра (3:0). Два гола в этой игре забил хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей, еще один мяч в активе Джона Макгинна из "Астон Виллы".

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Испания также начала отборочный цикл Евро-2024 с разгрома. "Красная фурия" со счетом 3:0 разбила сборную Норвегии. Два гола за испанцев забил Хоселу, еще один гол в активе Дани Ольмо.

В 9 очных поединках у Шотландии всего пара побед, и то давно - в 1957-м и 1984-м годах. Испания выиграла 5 раз, в том числе трижды в 4-х последних матчах.

Отметим, что сборные Испании и Шотландии были в одной группе в квалификации к Евро-2012 и "красная фурия" выиграла оба матча (3:1 и 3:2). В последний раз Шотландия переигрывала Испанию в 1984 году.

Шотландия - Испания: прогноз

Фаворитом этого матча является сборная Испании. Ставки на победу подопечных Луиса де ла Фуэнте принимаются с коэффициентом 1,72. Ничья - 3,70. Победа Шотландии оценивается коэффицентом 5,30.

По мнению аналитиков, матч на "Хэмпден Парк" в Глазго будет не слишком результативным. Коэффициент на тотал больше 3 - 2,82. Меньше - 1,46.

Наиболее вероятным исходом матча Шотландия - Испания аналитики считают победу "красной фурии" со счетом 1:0. Коэффициент - 6,30.

Шотландия - Испания: трансляция

В Украине матч второго тура отбора на чемпионат Европы между сборными Шотландии и Испании покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по Киеву.

Напомним, сборные Шотландии и Испании в отборе на Евро-2024 выступают в группе А, где также играют Грузия, Норвегия и Кипр.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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